Глава Якутии посетил новый дата-центр Якутии

Айсен Николаев в своем телеграм-канале сообщает:

Несмотря на все вводимые западные санкции, мы в республике активно ведем работу по цифровизации всех отраслей. Одним из важных этапов цифровизации является хранение данных, их перевод на российское программное обеспечение.

Сегодня проверил работу модульного дата-центра для хранения и обработки информации. Благодаря этому центру, теперь все данные будут храниться у нас в Якутске. Это не только информационные системы и ресурсы органов власти Якутии, такие как транспортная система, колл-центр «122», система по мониторингу пожаров, но и предприятий реального сектора экономики. Новый дата-центр увеличит стабильность работы информационных систем, при этом увеличит и безопасность хранимых данных. @Aisen_Nikolaev