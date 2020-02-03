Глава Якутии поручил взять под контроль ценообразование на овощи и фрукты

«Приостановка грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе», — подчеркнул глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 3 февраля в ходе планёрного совещания с руководством правительства Якутии.

Ситуация с распространением коронавируса в Китайской Народной Республике только усиливается, а так как большая доля овощей и фруктов в республику привозится из Китая, закрытие границы может сказаться на повышении цен. Глава республики напомнил, что полномочия по ведению мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости относятся к органам местного самоуправления.

«Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни в оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза. Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления на уровне курирующего заместителя председателя правительства держать ситуацию на особом контроле и совместными усилиями выработать механизмы урегулирования цен, а также рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны, чтобы население не почувствовало недостатка в свежих овощах и фруктах», — подчеркнул Айсен Николаев.

Источником поставок свежих овощей и зелени на прилавки городских магазинов станет и тепличный комплекс «Саюри». Он уже выходит на проектную мощность, что позволит увеличить собираемость урожая.

Кроме того, глава Якутии сообщил, что в адрес правительства Якутии от провинции Хэйлунцзян поступило обращение с просьбой оказать помощь в обеспечении медицинскими масками и необходимыми медикаментами. В связи с этим правительству республики поручено оказать провинции Хэйлунцзян необходимую гуманитарную помощь.

На планёрном совещании речь также шла о начале отчётов исполнительных органов государственной власти по итогам деятельности за 2019 год. Отчётная кампания стартовала с 1 февраля с прямого эфира с участием членов правительства.

Айсен Николаев отметил, что в рамках отчётной кампании кабинету министров необходимо уделить особое внимание решению проблемных вопросов конкретных жителей наслегов и районов республики.

«Нужно больше встречаться и общаться с людьми, проводить приёмы граждан, чтобы решать проблемы людей на местах», — сказал глава республики.

Он также поручил членам правительства проконтролировать исполнение национальных проектов и стратегических указов Главы РС (Я) в каждом муниципальном образовании республики.