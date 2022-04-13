Глава Якутии поручил ускорить завоз продуктов до закрытия ледовых переправ

Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить завоз продуктов и товаров первой необходимости до закрытия ледовых переправ и начать подготовку к доставке грузов в летнюю навигацию по рекам и через Северный морской путь. Помимо этого, будет продолжен мониторинг уровня обеспеченности продовольствием и социально значимыми товарами городов и районов республики. Поручения даны 12 апреля в ходе совещания по обеспечению устойчивого функционирования потребительского рынка и продовольственной безопасности на территории республики.

Ил Дархан поблагодарил членов Оперштаба за работу на первом этапе завоза: «Необходимый объем продовольствия и социально значимых товаров находится в пути либо уже доставлен до Нижнего Бестяха и города Якутска».

Глава отметил, что в рамках подготовки к летней навигации правительству республики необходимо грамотно выстроить транспортные маршруты, серьезно изучить и использовать в работе решения федерального Правительства по поддержке завоза через Северный морской путь.

По информации заместителя председателя правительства республики Михаила Никифорова, запас продовольственных товаров с учётом продуктов находящихся в пути в розничной торговле составляет – 98 дней, в оптовой – 130 дней.

На этой неделе будет завершён завоз планового объёма социально значимых продуктов питания в арктические и северные районы региона.

С 10 марта текущего года по сегодняшний день на железнодорожной станции «Нижний Бестях» выгружено 1079 вагонов, из них 638 с народнохозяйственным грузом: мукой, напитками, сахаром, крупой, пшеницей, комбикормами. В настоящее время на станции работают три маневровых локомотива, задействовано 9 единиц крановой техники и 7 бригад грузчиков.

На формирование республиканского неснижаемого запаса основных видов продовольственных товаров из резервного фонда правительства выделено более 408 млн рублей. На эти средства будет закуплено 6 тысяч тонн продуктов.

Для того чтобы закупить продовольственных товары по фиксированным ценам АО «Якутоптторг» привлек кредитные средства в размере 200 млн. рублей. Эти затраты будут погашены за счет планируемых к получению субсидий на формирование республиканских продовольственных запасов.

На сегодняшний день заключены договоры на весь объем продовольственных товаров, предназначенных для формирования республиканского запаса. На 10 апреля из 3184,77 тонн продовольствия отгружено 2643,10 тонн или 82,99 %.

До конца апреля планируется прибытие всего объёма республиканского запаса. Продтовары будут храниться на складах АО «Якутоптторг» в г. Якутске и п. Нижний Бестях.

Информацию о мерах поддержки предпринимателей, работающих в сфере торговли, представил министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Тимур Ханды. Он сообщил, что в «Алмазэргиэнбанк» на предоставление льготных кредитов под 8% поступило 13 заявок на сумму более 1, 4 млрд. рублей: одобрено 2 заявки, на рассмотрении 11.

На льготное микрофинансирование по линии Фонда развития предпринимательства республики от субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сферах оптовой и розничной торговли, сегодня поступила 31 заявка на сумму более 48 млн. рублей.