Глава Якутии поручил разработать правила празднования Нового года

Глава Якутии Айсен Николаев 16 ноября провел расширенное заседание с участием членов регионального кабмина и руководителями структурных подразделений администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я). Как сообщает Ольга Балабкина, глава Якутии поручил кабмину разработать правила празднования Нового года.

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