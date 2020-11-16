16.11.2020
16:20
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Якутия

Глава Якутии поручил разработать правила празднования Нового года

Глава Якутии Айсен Николаев 16 ноября провел расширенное заседание с участием членов регионального кабмина и руководителями структурных подразделений администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я).

Как сообщает Ольга Балабкина, глава Якутии поручил кабмину разработать правила празднования Нового года.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/balabkinaov
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