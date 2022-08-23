Глава Якутии поручил помочь многодетным семьям

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел прием граждан в приемной Президента РФ.

Жительница города Якутска Любовь Васильевна Гермогенова обратилась с просьбой помочь записать ребенка в школу №3, где обучаются ее старшие дети. Действительно, эта проблема беспокоит многих жителей города – по тем или иным причинам дети из одной семьи вынуждены обучаться в разных школах, это, безусловно, доставляет большие неудобства. Эти вопросы нужно всегда стараться решать в интересах детей.

Многодетная семья Татьяны Анатольевны и Александра Федоровича Яндреевых недавно построила частный дом на Сергеляхском шоссе. Они попросили оказать содействие в подключении дома к газу, что значительно ускорило бы переезд в новый дом. Пока они вынуждены жить на съемной квартире. По информации АО «Сахатранснефтегаз», подключение дома к газу возможно при строительстве новых газораспределительных сетей в рамках программы социальной догазификации. В рамках этой программы и будет решаться вопрос семьи Яндреевых. Такие встречи дают понимание того, что непосредственно волнует людей, является для них проблемой. Рад был помочь всем, кто сегодня пришёл на приём. Люди должны чувствовать непосредственную поддержку властей. Ведь мы, прежде всего, работаем в интересах простых людей.