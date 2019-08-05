Глава Якутии поручил перебросить дополнительные силы на тушение лесных пожаров в Ленском районе

В ходе рабочей поездки в Ленский район руководитель республики Айсен Николаев в интервью с местными журналистами прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

Сегодня в Ленском районе зарегистрировано 14 пожаров на 40 тыс га в зоне контроля. По словам Главы Якутии, в ближайшее время на их тушение будут переброшены силы МЧС и Лесоохраны.

«В Западную Якутию переброшена достаточно серьёзная группировка сил МЧС и нашей Лесоохраны, которая сегодня базируется в Мирном. Дал поручение, чтобы они обратили внимание на пожар рядом с поселком Пеледуй. Угрозы населённому пункту нет, так как очаг находится на сопке, на другом берегу реки. На мой взгляд, можно использовать самолёт Бе-200, чтобы сбить этот пожар. Меры по тушению других пожаров тоже будут приняты», – сказал Айсен Николаев.

Глава республики добавил, что работа по тушению лесных пожаров с помощью самолёта Бе-200 и вертолёта Ми-8 сегодня успешно проводится в Нюрбинском и Сунтарском улусах. Однако, добавил он, в Западной Якутии наблюдается высокий уровень задымленности.

«Задымленность достаточно высокая во многом из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Но и там работа группировок Министерства обороны и больших самолётов Ил-76 даёт результаты. И мы надеемся, что в скором времени задымленности не будет», – заключил Николаев.