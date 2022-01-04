04.01.2022
01:44
147
Праздники
Глава Якутии поймал большую рыбу
Айсен Николаев в эти праздничные новогодние выходные навестил родной Верхневилюйский улус. И там сходил на зимнюю рыбалку, где лично изловил достаточно больших рыбин. На опубликованных фото подписчики опознали крупного окуня и налима. Но больше всего их восхитил красивый и теплый рыбацкий комбинезон Айсена Сергеевича, похожий на космический.
Смотрим фото:
Фото: https://www.instagram.com/p/CYRHJkGt5S5/
Источник: https://www.instagram.com/p/CYRHJkGt5S5/
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