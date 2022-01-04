Глава Якутии поймал большую рыбу

Айсен Николаев в эти праздничные новогодние выходные навестил родной Верхневилюйский улус. И там сходил на зимнюю рыбалку, где лично изловил достаточно больших рыбин. На опубликованных фото подписчики опознали крупного окуня и налима. Но больше всего их восхитил красивый и теплый рыбацкий комбинезон Айсена Сергеевича, похожий на космический. Смотрим фото: View this post on Instagram A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

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