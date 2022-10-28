28.10.2022
17:42
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Якутия

Глава Якутии подведет итоги

Сегодня, 28 октября, глава республики Айсен НИКОЛАЕВ расскажет об итогах октября 2022 года в эфире передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха», а также радио «Тэтим».

Основной темой программы станут мероприятия по частичной мобилизации, исполнение указа главы республики о мерах поддержки семей мобилизованных, добровольцев-контрактников, участников специальной военной операции.

Айсен Николаев расскажет о посещении военных частей в Приморском крае, где мобилизованные якутяне проходят боевое слаживание.

В программе глава затронет темы строительства дорог, северного завоза, патриотического воспитания, подведёт итоги аварийно-восстановительных работ в Верхоянском улусе, пострадавшем от дождевых паводков.

Эфир программы смотрите в 20:30 часов по якутскому времени на телевизионном канале «Якутия 24» и слушайте в эфире радио «Тэтим», в 20:00 часов – на телеканале НВК «Саха».

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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