Глава Якутии подписал указы о награждении учителей
Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал указы о вручении государственных наград учителям. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.
Почетное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» присвоено директору Сунтарского политехнического лицея-интерната Олегу Константиновичу СОСИНУ. «Он полвека своей жизни посвятил детям и как никто заслуживает этого звания», — отметил Ил Дархан.
«Госпремию имени великого сына Якутии, народного учителя СССР Михаила Андреевича АЛЕКСЕЕВА я всегда вручаю с большим волнением. Ведь именно в физико-математической школе, основанной Михаилом Андреевичем, мне посчастливилось учиться. В этом году премии удостоена учитель физики Республиканского лицея-интерната города Якутска Лена Дмитриевна ФЁДОРОВА», — написал Айсен Николаев в своей странице.
Ил Дархан поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с праздником и пожелал счастья, добра, благополучия и благодарных учеников.
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