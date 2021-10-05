Глава Якутии подписал указы о награждении учителей

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал указы о вручении государственных наград учителям. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Почетное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» присвоено директору Сунтарского политехнического лицея-интерната Олегу Константиновичу СОСИНУ. «Он полвека своей жизни посвятил детям и как никто заслуживает этого звания», — отметил Ил Дархан.

«Госпремию имени великого сына Якутии, народного учителя СССР Михаила Андреевича АЛЕКСЕЕВА я всегда вручаю с большим волнением. Ведь именно в физико-математической школе, основанной Михаилом Андреевичем, мне посчастливилось учиться. В этом году премии удостоена учитель физики Республиканского лицея-интерната города Якутска Лена Дмитриевна ФЁДОРОВА», — написал Айсен Николаев в своей странице.

Ил Дархан поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с праздником и пожелал счастья, добра, благополучия и благодарных учеников.