05.10.2021
13:59
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Общество

Глава Якутии подписал указы о награждении учителей

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал указы о вручении государственных наград учителям. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Почетное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» присвоено директору Сунтарского политехнического лицея-интерната Олегу Константиновичу СОСИНУ. «Он полвека своей жизни посвятил детям и как никто заслуживает этого звания», — отметил Ил Дархан.

«Госпремию имени великого сына Якутии, народного учителя СССР Михаила Андреевича АЛЕКСЕЕВА я всегда вручаю с большим волнением. Ведь именно в физико-математической школе, основанной Михаилом Андреевичем, мне посчастливилось учиться. В этом году премии удостоена учитель физики Республиканского лицея-интерната города Якутска Лена Дмитриевна ФЁДОРОВА», — написал Айсен Николаев в своей странице.

Ил Дархан поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с праздником и пожелал счастья, добра, благополучия и благодарных учеников.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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