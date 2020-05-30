Глава Якутии подписал указ о продлении ограничительных мер

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 29 мая подписал указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)». Документом предусмотрено продление ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории республики, до 14 июня 2020 года.

Указом продлеваются ранее принятые ограничительные меры в части передвижения транспортных средств – легковых такси и автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения; перевозки пассажиров внутренним водным транспортом на реке Лене по маршрутам «Якутск — Нижний Бестях — Якутск», «Кангалассы – Соттинцы — Кангалассы», «Качикатцы – Мохсоголлох — Качикатцы», «Олекминск – Ленск — Олекминск», «Ленск – Пеледуй – Витим — Ленск», «Якутск – Олекминск – Якутск», на реке Алдан по маршрутам «Мегино-Алдан – Кэскил — Мегино-Алдан» и на реке Вилюй на паромных переправах «Верхневилюйск — Хоро», «Устье — Сунтар», «Нюрба — Кюндяде», а также в районе муниципального образования «Крестяхский наслег» Сунтарского улуса. Согласно указу, на территории Республики Саха (Якутия) в период действия ограничительных мер продолжает действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.

В перечень муниципальных образований, на территории которых действует режим самоизоляции, дополнительно включены село Майя и Харанский наслег Мегино-Кангаласского улуса, а также Ленский, Едейский, Искровский, Модутский, Никольский, Партизанский, Тастахский, Тюбинский, Хамагаттинский, Хатынг-Арынский, Хатырыкский, Хомустахский 1-й, Маймагинский, Бетюнский наслега Намского улуса.

Также напомним, что в муниципальных образованиях, в которых установлен режим самоизоляции, приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, а именно предприятий торговли, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением услуг по доставке готовой еды и полуфабрикатов путём дистанционного заказа.

Ограничения не касаются торговых объектов, реализующих продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, отдельно стоящих специализированных стационарных объектов торговли площадью не более 1000 кв. м при наличии отдельного наружного входа и при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Ограничительные меры касаются деятельности торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков, кроме предприятий торговли продуктами питания, аптек и салонов сотовой связи, ателье, химчисток и иных организаций бесконтактного оказания бытовых услуг, расположенных внутри этих объектов; культурно-досуговых организаций, творческих студий; домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов; кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов; спортивно-досуговых организаций, фитнес и тренажерных залов, клубов, бань, саун, соляриев, бассейнов, парикмахерских, салонов красоты, косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов, за исключением имеющих медицинскую лицензию, негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода за детьми.

Более подробно с текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.