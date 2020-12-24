24.12.2020
18:51
203
Якутия
Глава Якутии поддержал инициативу о духовном центре
Для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха в Якутске в ближайшие годы будет построен Центр духовно-культурных традиций. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил во время ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн).
«Я поддерживаю эту инициативу. Считаю ее важной и своевременной, достойной осуществления. Прошу министерство имущественных и земельных отношений совместно с мэрией Якутска решить вопрос выделения земельного участка под строительство Центра духовно-культурных традиций саха в городе Якутске в 2021 году», — сказал Айсен Николаев.
Деятельность центра будет сконцентрирована на сохранении и популяризации культуры и традиций якутов.
Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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