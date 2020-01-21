Глава Якутии побывал в гостях у многодетной семьи Юдинцевых

В эвенкийском селе Иенгра руководитель республики Айсен НИКОЛАЕВ побывал в гостях у ЮДИНЦЕВЫХ. С многодетной семьей он познакомился, когда еще был врио главы республики, и обещал заехать в гости, когда будет в Нерюнгринском районе.

В мае 2018 года Юдинцевы были награждены орденом «Родительская слава». Высокую государственную награду в Большом Кремлевском дворце им вручил президент страны Владимир ПУТИН. Вместе с многодетной семьей на торжественной церемонии присутствовал руководитель республики Айсен Николаев.

Татьяна и Павел Юдинцевы поблагодарили Айсена Николаева за поддержку многодетных семей и за чашкой чая рассказали о жизни в Иенгре, работе, быте, показали семейный очаг.

К слову, двухэтажный дом они построили на грант, выделенный республикой на улучшение жилищных условий. А сервиз, из которого пили чай в этот день, с государственной наградой вручил Владимир Путин.

Супруги обосновались в Южной Якутии в 1997 году. С тех пор эвенкийское село Иенгра стало для них родным домом. В 1998 году у них родилась первая дочь Галина. Сегодня в семье воспитывается 14 детей. Юдинцевы работают в школе, Павел Васильевич трудится слесарем, Татьяна Владимировна – кастеляншей в школьном интернате. Несмотря на занятость, много времени они уделают воспитанию детей, развивают в них интеллектуальные и творческие способности.

Айсен Николаев поинтересовался у детей об учебе. Две старшие дочери – студентки Нерюнгринского медколледжа, неоднократные победители, призеры региональных, российских предметных олимпиад. Младшие учатся в школе на пятерки и четверки, четверо детей – дошкольники. Каждый ребенок играет на музыкальном инструменте, все вместе они составляют большой семейный оркестр.

Глава Якутии пожелал семье благополучия, детям – дальнейших успехов в учебе, выразил надежду на скорую встречу и вручил сертификат на приобретение новой стиральной машины. В благодарность Юдинцевы всей семьей спели песню под гитару – на музыкальном инструменте сыграл глава семьи Павел Юдинцев.