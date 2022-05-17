Глава Якутии: планы по поддержке экономики и населения должны быть выполнены

17 мая, на очередном заседании оперативного штаба по обеспечению экономического развития Республики Саха (Якутия) у главы Якутии Айсена Николаева рассмотрен ход исполнения плана реализации мер поддержки экономики и населения в условиях санкций.

«Сегодня работа по данному направлению продолжается. На уровне федерального центра и региона принимаются новые меры. Особое внимание мы уделяем стабильному функционированию транспортного комплекса и Фонду развития промышленности. Отмечу, что именно по линии этого Фонда наша республика получила самую большую федеральную поддержку среди других субъектов страны», — отметил Айсен Николаев.

Комплекс федеральных и региональных мер поддержки для отдельных категорий населения, которые реализуются в Якутии, представила министр экономики РС(Я) Майя Данилова.

В стране стартовала выплата пособий семьям с детьми от 8 до 17 лет. В Якутии пособие назначено 10167 детям, выплачено – 325,6 млн рублей.

Также предусмотрена единовременная денежная выплата до 30 тысяч рублей семьям с детьми за счет республиканского материнского капитала «Семья». Принято 377 решений о назначении выплаты. Мера поддержки действует до 1 марта 2023 года, ею могут воспользоваться 1200 семей.

Принято решение об индексации заработной платы для отдельных категорий работников бюджетной сферы на 6,4 процента с 1 апреля 2022 года. Все министерства, ведомства и органы МСУ приняли приказы и нормативно-правовые акты о повышении окладов работников подведомственных и муниципальных учреждений. На эти цели из госбюджета РС(Я) направлено более 1 млрд рублей.

Проводятся мероприятия по поддержке республиканского рынка труда, предусмотрено 268,7 млн рублей из федерального бюджета.

Заключены 936 социальных контрактов на сумму 91,4 млн рублей. Всего предусмотрено 719,8 млн рублей, в том числе, из федерального бюджета – 293,6 млн рублей. Сумма региональной меры увеличена на 103,4 млн рублей из 322,8 млн рублей.

В Якутии также действуют федеральные и региональные меры по налоговой поддержке. 28 апреля Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят Закон З № 860-VI, устанавливающий налоговые послабления для бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, инициированный главой Якутии Айсеном Николаевым. Правительством республики расширен перечень ОКВЭД на предприятия торговли. Так, на текущий момент 4050 плательщиков УСН воспользовались переносом сроков уплаты налога.

Регионом также предусмотрено снижение ставок УСН до 1% и 5%. Пониженными ставками смогут воспользоваться почти 25 тысяч плательщиков УСН, у которых занято порядка 72,5 тысяч человек.

Кроме этого, оказывается поддержка по льготному кредитованию и выдаче льготных займов для субъектов малого и среднего бизнеса, им также предоставляются кредитные каникулы.

Льготное кредитование рассматривается и для системообразующих предприятий Якутии. Так, «Сбербанком» одобрена заявка на сумму 1,1 млрд рублей для АО «ЛОРП», также банком ВТБ одобрена заявка на сумму 250 млн рублей для АО «Аэропорт Якутск».

21 ИТ-компания получила поддержку на общую сумму в 130 млн рублей.

Напомним, что постановлением правительства от 29 апреля № 776 продлены на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отсрочкой платежей за второй квартал 2022 года смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности. Также работающие в этих сферах индивидуальные предприниматели отсрочку получат по страховым взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб. Кроме этого, отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности. Продление срока уплаты страхового взноса осуществляется автоматически в проактивном режиме без подачи заявления.

По итогам заседания оперштаба глава Якутии Айсен Николаев обозначил, что необходимо обеспечивать исполнение принятых планов в срок и соответствующем объеме, указал особое внимание уделять стабильному прохождению северного завоза как наиболее масштабного и затратного мероприятия.