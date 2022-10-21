21.10.2022
20:52
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Якутия

Айсен Николаев передал квадрокоптеры и другое необходимое оборудование воинам из Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня побывал в одной из воинских частей Восточного военного округа. Здесь проходят боевое слаживание  и полный комплекс военной подготовки призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Якутии.

Руководитель региона проверил, как идет обучение и адаптация к боевой обстановке, бытовые условия и организацию питания бойцов.

Айсен Николаев встретился с командиром роты, который отметил высокий моральный дух и сплочённость воинов из Якутии.  По словам командира, рядовой и сержантский состав вверенного ему подразделения  уверенно владеет военно-учетными специальностями, имеет высокие показатели в огневой и тактической подготовке. Коллектив роты чувствует поддержку всей Якутии, заботу  о мобилизованных и их семей со стороны руководства республики. Все это обеспечивает высокую степень боеготовности подразделения, сообщил командир роты.

Ранее  глава республики встречался  с бойцами добровольческого отряда якутян «Боотур» и внимательно выслушал, какие технические средства нужны для ведения успешных боевых действий. Уже опытные бойцы якутского отряда отметили необходимость увеличения количества квадрокоптеров, современных  комплексов разведки, целеуказания  и связи.

Айсен Николаев передал призванным из Якутии комплекты дополнительной экипировки, технические средства для решения различных задач в условиях боевых действий с учетом боевого опыта земляков на фронте. Теперь на вооружении военнослужащих появились тепловизоры, квадрокоптеры, современные средства связи от лучших производителей и иное оборудование военного назначения.

Глава Якутии привез также для земляков тактические очки и перчатки, фонари, внешние аккумуляторы, аптечки, спальные мешки, коврики, дождевики и теплую одежду и другие необходимые для комфорта вещи.

«Мы держим постоянную связь с командованием Восточного военного округа и нашими земляками в частях и знаем, в чем нуждаются военнослужащие. Сегодня привез с собой в часть все необходимое, начиная от аптечек, заканчивая квадрокоптерами», — отметил Глава республики Айсен Николаев,выступая перед военнослужащими из Якутии

В ближайшее время в часть будет доставлена остальная партия груза. Такая же помощь будет передаваться и в другие военные части, где находятся якутяне.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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