Глава Якутии передал билеты на Кубок мира позвонившим школьникам

Перед тем, как ответить на вопросы жителей Якутии в прямом эфире передачи «Прямой разговор», Айсен Николаев рассказал о готовности республики к проведению Кубка мира по вольной борьбе, сообщает ЯСИА.

«Право на проведение Кубка мира нам досталось по итогам напряженной борьбы, и сегодня Россия впервые за восемь лет проводит домашний турнир. Проделана большая организационная работа. Уверен, что благодаря тому, что Якутск имеет большой опыт проведения международных и региональных соревнований, мы сможем провести один из лучших турниров в истории», — сказал глава Якутии.

«Первые схватки начались уже в 11 часов. Первыми выходят сборная России и сборная Кубы. Конечно, мы очень хотим, чтобы Кубок мира завоевала наша сборная. Желаем, чтобы в общую победу внесли свой вклад и якутские спортсмены Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин», — добавил он.

В последние минуты прямого эфира до студии дозвонился ученик кадетской школы, занимающийся вольной борьбой. Он рассказал Айсену Николаеву, что ему и его друзьям не достались билеты на Кубок мира. Глава Якутии, в свою очередь, обещал помочь юноше в решении вопроса.