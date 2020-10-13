Глава Якутии озвучил принятие новых ограничительных мер

Текущая эпидемиологическая ситуация в регионе рассмотрена сегодня, 13 октября, на селекторном совещании Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований и городских округов.

Эпидситуация в Якутии остается напряженной. Всего с начала эпидемии в республике заболели 10729 человек.

«С 6 октября у нас в республике число заболевших не спускается ниже 100 человек в сутки. Сегодня заболели 122 человека», — отметил глава.

Ил Дархан сообщил о введении в республике дополнительных ограничительных мер. Сейчас в регионе наряду с распространением коронавируса наблюдается одновременный рост заболеваемости сезонным ОРВИ и гриппом. В силу разных причин сразу определить точный диагноз сложно. В связи с этим принято решение о том, что если один из членов семьи заболевает ОРВИ, то на 14-дневную самоизоляцию обязана уходить вся семья. Работающие члены семьи переводятся на удаленную форму работы или оформляют отпуск с сохранением рабочего места. К работодателю, препятствующему этому, будут применены административные меры.

Айсен Николаев сообщил, что принятие ограничительных мер по отношению к учреждениям общепита, торговли или культуры нецелесообразно с учетом сложной экономической ситуации в целом и уже действующих ограничительных санитарных мер. «Если все принятые меры будут строго соблюдаться, будет и положительный результат», — резюмировал глава.

Глава Якутии актуализировал перед руководителями районов и городов ряд задач, обязательных для исполнения.

В первую очередь, речь идет о стабилизации эпидситуации в республике, о недопущении новых вспышек заболевания, особенно в социальных и образовательных учреждениях. Глава поставил вопрос о необходимости тотального контроля за соблюдением всех санитарных требований гражданами и работодателями, также организациями торговли, общепита, указал на использование видеонаблюдения как способа выявления нарушений и привлечения к дисциплинарной ответственности.

«Учитывая достаточно массовый характер нарушений, тактика должна быть четкая: если административная комиссия выявит, что магазин повторно нарушает ограничения, то нужно принимать меры по его закрытию. Точно так же и общественный транспорт, повторно нарушивший ограничения, должен сниматься с маршрута», — сказал глава.

Ил Дархан дал поручение руководителям районов и городов взять на строгий контроль перевод на удаленную форму работы не менее 50 процентов работников бюджетной сферы, кроме работников сферы здравоохранения, образования, стационарных социальных учреждений.

«Ко мне поступает достаточно много писем с просьбами о разрешении работать очно педагогам старше 65 лет. Этого категорически делать нельзя», — подчеркнул Айсен Сергеевич. Учителя, воспитатели и другие работники образовательных учреждений с малейшими признаками ОРВИ не должны допускаться к работе. На 14-дневную самоизоляцию должны направляться все прибывшие в республику из других регионов и стран. Контроль за этим должен осуществляться строгий.

Айсен Николаев оценил ход прививочной кампании. По республике привито 53 процента взрослого населения от плана. Низкие показатели наблюдаются по городу Якутску – привито 32 процента от плана. Айсен Николаев поручил также Минздраву Якутии отработать вопрос по доставке в ближайшее время второй партии вакцин на уровне Минздрава России.

Ил Дархан обратил особое внимание на медлительные действия районных оперативных штабов. Так, оперштабам было поручено срочно провести мониторинг обеспеченности лекарствами и представить данные для организации доставки препаратов. Полный отчет по каждому населенному пункту вовремя предоставили только 4 района – Сунтарский, Нюрбинский, Ленский и Намский.

По предоставлению оперативной информации из районов Минтранс Якутии организовывает завоз необходимых лекарств по районам, где наблюдается недостаток, вплоть до самых отдаленных наслегов. Глава указал на то, что медлительность районных оперштабов чинит препятствия для быстрого реагирования на проблему.

«У нас местами наблюдается паника по поводу нехватки лекарств, а вы информацию не предоставляете, чтобы исправить ситуацию. Это крайне недопустимо!» — подчеркнул Айсен Сергеевич.

Указано на целесообразность четкого и качественного исполнения каждым своих непосредственных обязанностей. Главная задача органов МСУ – обеспечение соблюдения ограничительных мер гражданами, контроль за предприятиями и общественным транспортом, проведение комплекса мер по недопущению распространения опасного вируса, организация информационной работы среди населения.

«Задача врачей – вести профилактику и лечить уже заболевших людей. Ваша задача – чтобы заболевших стало меньше. У нас в республике 11 тысяч врачей, в ближайшее время их не станет больше. 5 тысяч врачей лечат исключительно ковидных больных. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал глава.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по эпидемиологической ситуации проинформировали глава Мегино-Кангаласского района Николай Старостин, глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский и заместитель главы Вилюйского улуса Луиза Кононова.

Главами муниципалитетов предоставлены отчеты по динамике заболевания в районах, по ходу вакцинации против гриппа и ОРВИ, по наличию и расширению количества инфекционных коек, организации работы обсерваторов, по обеспеченности необходимым лекарствами населенных пунктов, по работе административных комиссий, по принятым штрафным мерам.

Айсен Николаев отметил, что ситуация на местах в целом известна, в том числе и по обращениям самих жителей. Люди отправляют фотоотчеты, комментарии в социальные сети Ил Дархана, таким образом приукрасить существующую ситуацию невозможно.

Ольга Балабкина, заместитель Председателя Правительства РС(Я), отметила, что общее понимание ситуации есть у всех глав районов, тем не менее прошедшая неделя не дала улучшения ситуации. Она подчеркнула, чтобы на уровне главы района на особом контроле постоянно находился вопрос наблюдения за состоянием здоровья граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Такая работа должна проводиться на уровне наслегов и поселков, чтобы была сформирована актуальная база данных по этим категориям граждан.

Вице-премьер Якутии сообщила, что под контролем глав районов оперативно должна быть проведена работа по переводу на удаленную работу в бюджетной сфере. Также особо подчеркнута необходимость проведения главами муниципалитетов информационной работы в полном объеме, чтобы граждане были не только осведомлены о всех принимаемых мерах, но и выполняли их в обязательном порядке. У главы района обязательно должен быть контакт с населением.

Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я), сообщила, что меняется возрастная структура заболевших людей. Стали чаще болеть люди активного возраста – это порядка 70 процентов от общего количества заболевших. Это говорит о том, что не соблюдаются санитарные меры – самоизоляция, масочный режим, социальная дистанция.

Из-за семейных контактов заболевают 20 процентов, на рабочем месте — 47 процентов.

Протекает ожидаемо сложный эпидсезон из-за наложения коронавируса на сезонные грипп и ОРВИ. Игнатьева сообщила, что превышение эпидпорога, хотя и небольшое, наблюдается в городе Якутске и 11 районах. Необходимо завершить вакцинацию по республике. На текущий момент привито 61,2 процентов от плана по республике. Это 36,8 процентов от всего населения республики, по плану должны быть привиты 60 процентов якутян. Использовано 85 процентов от поступившей вакцины. В ряде районов завершилась вакцинация детей. Игнатьева призвала глав районов провести санэпидсоветы для выявления причин отставания по вакцинации населения.

Айсен Николаев, подведя итоги, подчеркнул, что эпидситуация в районах находится в личной ответственности глав. Ил Дархан указал на необходимость мобилизации как в весенний период, на принятие оперативных решений при необходимости. Это позволит иметь полный контроль над эпидситуацией в районах и исправлять её через реализацию принятых ограничительных и профилактических мер.