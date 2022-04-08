Глава Якутии ознакомился с реализацией проекта ПУСК

8 апреля 2022 года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках пребывания в МР «Горный улус» осмотрел ход строительства здания школы в селе Бердигестях. Новая школа рассчитана на 550 учащихся и строится компанией ООО «ИСК Союз». С апреля на строительно-монтажные работы строящегося объекта в рамках учебно-практической и производственной практики будут привлечены слушатели проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск». Для этого в Горный район выехал передвижной учебно-строительный комбинат в виде микроавтобуса, оснащенный всем необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами в сопровождении мастеров производственного обучения для проведения учебно-практической практики.

Директор регионального Центра опережающей профессиональной подготовки Владислав Хабаров ознакомил главу о текущих процессах реализации проекта, этапах обучения и планах на перспективу, в частности о его расширении в северные районы.

В 2021 году проект «Пуск» стал одним из победителей конкурса грантов главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества и вошел в список лучших практик Минпросвещения РФ в сфере профессиональной ориентации и профессионального самоопределения личности. Основная задача проекта — обучить рабочим профессиям местное население в муниципальных образованиях и трудоустроить их на объектах строительства.

В 2022 году благодаря выигранному гранту проект получил возможность расширить географию и охватить жителей трех районов, таких как Горный, Усть-Алданский и Амгинский. По итогам проекта в районах бесплатное профессиональное обучение пройдут не менее 100 человек, помимо этого в профориентационных встречах и мастер-классах примут участие не менее 300 старшеклассников.

Первыми обучение проходят жители Горного улуса. Всего 32 незанятых молодых людей осваивают востребованные специальности строительной отрасли: «Бетонщик», «Каменщик» и «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». В марте слушатели в дистанционном формате освоили теоретическую часть обучения на образовательной платформе Центра опережающей профессиональной подготовки. Дистанционное обучение позволило участникам проекта получить новые знания и навыки без необходимости посещения учебного заведения и тем самым экономить время. Новая форма организации учебного процесса показала ее востребованность среди населения, наравне с молодыми людьми нелегкую профессию каменщика получает Татьяна Алексеева из села Атамай Горного улуса:

— О проекте узнала от районной Администрации в отделе по молодежной политике. Узнав о бесплатном обучении, решили с мужем не упустить такую возможность. В наше время, пройдя краткосрочный курс, можно найти себе занятие, которое может приносить дополнительный доход. Сейчас мы завершили учить теорию, прошли в удобном онлайн формате, каждый в свободное для себя время и темпе, — поделилась Татьяна.

Для жителей Усть-Алданского улуса старт проекта запланирован в апреле, а в Амгинском улусе в июне. По поводу участия населению необходимо обратиться в Администрацию улусов.

Проект реализуют ЦОПП Якутии совместно с министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Молодежным правительством Республики Саха (Якутия) и администрациями районов.

Партнерами проекта выступают ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», группа компаний «Сэттэ», АО «Алмазы Анабара».