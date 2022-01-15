15.01.2022
09:49
25

Общество

Глава Якутии ответит на вопросы якутян

В субботу, 15 января, в 17.00 часов по якутскому времени состоится прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях.

Жители республики смогут задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube на канале «Айсблог» и получить на них ответы из первых уст.

ОК

https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/154110275638170

ВК

https://vk.com/wall532632737_7350

YT

https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/3300072#:~:text=https%3A//youtu.be/R%2DyB3Wbu49M

IG

https://instagram.com/nikolaev_aisen?utm_medium=copy_link

FB

https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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