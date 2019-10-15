Глава Якутии отреагировал на критику Медведева

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в режиме ВКС принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, на котором обсуждены актуальные проблемы реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Демография» и «Здравоохранение» являются важнейшими для людей проектами, так как их реализация моментально ощущается людьми, будь то обеспечение детскими садами или возможность получить качественную медицинскую помощь.

Премьер начал заседание с критики работы в регионах по созданию новых мест в ясельных группах для детей до 3-х лет.

«Деньги в бюджете на эти цели заложены, почти 65 млрд рублей на этот год. Но есть проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест. Сейчас это меньше трети от запланированных на этот год. При этом у нас есть регионы, где стройка даже не начиналась», – сообщил он и призвал разобраться, почему и что делать, чтобы интенсифицировать стройку.

В Якутии в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» для создания дополнительных ясельных мест планируется приобретение четырёх объектов и строительство шести объектов в Якутске и улусах республики. Также в этом году начато строительства двух объектов со сроком ввода в 2020 году.

Также рассмотрен вопрос поддержки семей с детьми, в том числе проект льготной ипотеки для молодых семей. По словам Дмитрия Медведева, данная опция пользуется популярностью не только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, но и в других субъектах.

«Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас общее кассовое исполнение по проекту совсем небольшое – около 8 процентов. Нужно разобраться и принять определённые решения на будущее», – поставил задачу председатель правительства.

В Якутии проект «Семейная ипотека с господдержкой» уже реализуется, выдано 122 кредита. При этом власти республики проанализировали причины отказов в кредитовании и внесли в Минтруд России предложения по дальнейшему совершенствованию ипотечного кредитования семей с детьми. Так, с учётом стоимости жилья в республике и того, что кредиты в основном получают молодые семьи, внесено предложение об уменьшении первоначального взноса до 10% от стоимости жилья (сейчас эта цифра равна 20%). Также предложено при рассмотрении заявки на льготную ипотеку учитывать социальные выплаты в связи с рождением детей, что позволит увеличить платёжеспособность граждан. Кроме того, предложено разрешить приобретать жильё на вторичном рынке.

По реализации Национального проекта «Здравоохранение» Дмитрий Медведев заострил внимание на борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Перед нами стоит задача к 2024 году снизить смертность от инфарктов, инсультов и других болезней кровообращения практически на четверть. На эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 млрд рублей», – сказал он.

По данным Медведева, опасение вызывают 36 регионов, в которых этот показатель не снижается, а растёт. В 49 субъектах Федерации смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась, в том числе и в Якутии. Так, за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зарегистрировано снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 7%.

Кроме того, обсуждены вопросы повышения доступности медицинской помощи – создания ФАПов в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 200 человек и закупки мобильных медицинских комплексов. До 2020 года по всей стране должно появиться 1,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, однако по некоторым объектам, по словам премьера, есть высокие риски невыполнения сроков. На закупку 509 мобильных медкомплексов в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрено 4 млрд рублей.

Как отметил Айсен Николаев, в 2019 году в эксплуатацию введены 4 ФАПа в разных районах республики. В селе Сулгаччи Амгинского района на днях должен открыться новый ФАП.

«Строительно-монтажные работы завершены, ведутся отделочные работы», – пояснил глава.

Кроме того, приобретены 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые уже доставлены и монтируются в местах установки.

В мероприятии приняли участие вице-премьеры, отраслевые министры, а также руководители всех регионов России в режиме видеоконференции.