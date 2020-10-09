Глава Якутии отметил важность внедрения новых подходов в области повышения производительности труда

Ход реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Якутии рассмотрен 9 октября на совещании проектного офиса под руководством главы региона Айсена НИКОЛАЕВА.

Айсен Николаев подчеркнул важность реализации национального проекта и его влияния на региональную экономику, который позволит повысить производственные показатели республиканских предприятий, решить вопросы занятости населения и обеспечить реальный сектор экономики необходимыми трудовыми ресурсами.

По мнению главы республики, из-за неправильных подходов, а иногда из-за незаинтересованности ряда руководителей в вопросах повышения производительности труда на отдельно взятых предприятиях, внедрение передовых российских и мировых методов работы, обучение, переобучение и переквалификация кадров ведётся весьма слабо. Требует внедрения новых подходов и сфера занятости населения. Методы, разработанные по старым лекалам, не могут решить вопросы кадровой обеспеченности в приоритетных отраслях экономики.

Министр экономики Майя ДАНИЛОВА озвучила, что Якутия досрочно с 2020 года вступила в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2020 году в нацпроект вовлечены 5 предприятий: АО «Якутская птицефабрика», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», АО «РИК Автодор» и АО «Якутский хлебокомбинат». К 2024 году предстоит вовлечь 39 предприятий, из которых 8 под управлением Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Также министр отметила, что на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС (Я) создан центр компетенций в сфере производительности труда, основной задачей которого является сопровождение предприятий-участников в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» и в проекте «Эффективный регион», реализуемом совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Председатель Государственного комитета РС (Я) по занятости населения Степан МОСКВИТИН доложил, что в рамках реализации нацпроекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» запланированы обучение и повышение квалификации работников предприятий-участников нацпроектов, модернизация деятельности центров занятости населения, создание и внедрение информационно-аналитической системы по прогнозированию кадровой потребности.

Глава региона отметил, что в рамках реализации нацпроекта вопросы поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, кадровой обеспеченности должны рассматриваться комплексно. Сегодня необходима глубокая трансформация служб занятости, как с точки зрения цифровизации, так и выстраивания конструктивного взаимодействия с работодателями.

«Этот нацпроект нацелен на правильное и эффективное внедрение на наших предприятиях новых подходов и методов, направленных на повышение производительности труда и поддержки занятости. Для республики это очень актуальный вопрос. Нам необходимо менять подходы к деятельности центров занятости населения, сделать их фронтменами HR-менеджмента, чтобы понимать потребности каждого предприятия и под них готовить и переобучать кадры. Важно тиражировать истории успехов предприятий-участников национального проекта на другие предприятия и учреждения республики», — резюмировал Айсен Николаев