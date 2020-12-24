Глава Якутии отметил серьёзные успехи в области цифровизации

С начала 2020 года в республике построено порядка 1500 км линий связи, подключены 22 населённых пункта в 10 районах. Значимым событием в этой сфере стало проведение линии оптоволокна в Оленёкском районе.

«Совсем недавно казались фантастическими планы по строительству ВОЛС за Полярным кругом, а теперь улусный центр стал первым поселением в якутской Арктике, где появился мобильный 4G-интернет. Дальше оптоволокно пойдет в Анабарский улус, к Ледовитому океану», – сказал Айсен Николаев, оглашая ежегодное Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн).

Всего за 2018-2020 годы к Интернету подключили 709 школ, больниц, местных администраций. Ещё 500 социальных учреждений подключат в 2021 году. Всего в следующем году будет построено свыше 2,5 тыс. км ВОЛС на территории 9 районов к 48 населённым пунктам.

Таким образом, в этом году республика достигла одну из целей стратегического указа об инновационном и цифровом развитии Якутии – 85% жителей имеют широкополосный доступ к сети Интернет. Достичь этого показателя планировалось к 2024 году.

Также руководитель республики объявил расширение функционала Единой социальной карты жителя республики. Уже в следующем году многодетные семьи смогут приобретать субсидированные авиабилеты, получать положенные льготы без обращения в различные учреждения.

Развитие современных технологий и цифровых сервисов сыграло ключевую роль в условиях борьбы с коронавирусом. В кратчайшие сроки на дистанционные форматы перешла система образования, дети смогли учиться, не прерывая занятий из-за ограничений.

Немаловажную роль цифровые сервисы сыграли при лечении заболевших COVID-19.