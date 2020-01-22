Глава Якутии отмечает день рождения на свежем воздухе

Глава Якутии Айсен Николаев встречает в Арктике в командировке в Эвено-Бытантайском улусе свой 48-й день рождения.

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