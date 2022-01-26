26.01.2022
19:36
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Коронавирус

Глава Якутии: Открыт амбулаторный ковидный центр в «Триумфе»

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своих аккаунтах в соцсетях об открытии амбулаторного ковидного центра:
— Сегодня проверил работу открывающегося по моему поручению в Центре спортивной подготовки «Триумф» амбулаторного ковидного центра.

К работе привлечены 175 человек, в том числе 40 врачей и 100 медсестёр.

В центре работают:
✔️пункты по бесплатному забору анализов
✔️терапевтические кабинеты для людей с отрицательными анализами
✔️терапевтические кабинеты для людей с положительными анализами
✔️Отдельные кабинеты для оформления больничных листов. 

Помещение разделено на специальные зоны. Обеспечена полная маршрутизация — если у человека выявляется положительный результат, то он идет к одному врачу, ему назначается лечение. Тут же он получает положенные бесплатные лекарства. При отрицательном результате теста его осматривает уже другой врач и также дает свои рекомендации по лечению.

Амбулаторный центр начнёт работать с 14:00 часов завтрашнего дня. Приемы будут проходить ежедневно с 8.00 утра до 20.00 часов вечера в две смены.

Уверен, что с открытием центра мы сможем снизить нагрузку на систему первичного звена здравоохранения и избежать массовых очередей в коридорах поликлиник.

Не забывайте, что лучшая защита от болезни — это вакцинация.

Фото: тгк Айсена Николаева
Источник: тгк Айсена Николаева
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