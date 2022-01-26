Глава Якутии: Открыт амбулаторный ковидный центр в «Триумфе»

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своих аккаунтах в соцсетях об открытии амбулаторного ковидного центра:

— Сегодня проверил работу открывающегося по моему поручению в Центре спортивной подготовки «Триумф» амбулаторного ковидного центра.

К работе привлечены 175 человек, в том числе 40 врачей и 100 медсестёр.

В центре работают:

✔️пункты по бесплатному забору анализов

✔️терапевтические кабинеты для людей с отрицательными анализами

✔️терапевтические кабинеты для людей с положительными анализами

✔️Отдельные кабинеты для оформления больничных листов.

Помещение разделено на специальные зоны. Обеспечена полная маршрутизация — если у человека выявляется положительный результат, то он идет к одному врачу, ему назначается лечение. Тут же он получает положенные бесплатные лекарства. При отрицательном результате теста его осматривает уже другой врач и также дает свои рекомендации по лечению.

Амбулаторный центр начнёт работать с 14:00 часов завтрашнего дня. Приемы будут проходить ежедневно с 8.00 утра до 20.00 часов вечера в две смены.

Уверен, что с открытием центра мы сможем снизить нагрузку на систему первичного звена здравоохранения и избежать массовых очередей в коридорах поликлиник.

Не забывайте, что лучшая защита от болезни — это вакцинация.