Глава Якутии: Открыт амбулаторный ковидный центр в «Триумфе»
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своих аккаунтах в соцсетях об открытии амбулаторного ковидного центра:
— Сегодня проверил работу открывающегося по моему поручению в Центре спортивной подготовки «Триумф» амбулаторного ковидного центра.
К работе привлечены 175 человек, в том числе 40 врачей и 100 медсестёр.
В центре работают:
✔️пункты по бесплатному забору анализов
✔️терапевтические кабинеты для людей с отрицательными анализами
✔️терапевтические кабинеты для людей с положительными анализами
✔️Отдельные кабинеты для оформления больничных листов.
Помещение разделено на специальные зоны. Обеспечена полная маршрутизация — если у человека выявляется положительный результат, то он идет к одному врачу, ему назначается лечение. Тут же он получает положенные бесплатные лекарства. При отрицательном результате теста его осматривает уже другой врач и также дает свои рекомендации по лечению.
Амбулаторный центр начнёт работать с 14:00 часов завтрашнего дня. Приемы будут проходить ежедневно с 8.00 утра до 20.00 часов вечера в две смены.
Уверен, что с открытием центра мы сможем снизить нагрузку на систему первичного звена здравоохранения и избежать массовых очередей в коридорах поликлиник.
Не забывайте, что лучшая защита от болезни — это вакцинация.
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