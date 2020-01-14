Глава Якутии открыл сбор средств для помощи ветеранам

Поступившие средства будут направлены на адресную социальную поддержку участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранов тыла и детей войны, выпуск книг-мемуаров, фильмов о Великой Отечественной войне, о ветеранах войны, реставрацию, ремонт памятников, монументов павшим воинам-якутянам, проведение общественных акций.

Глава Якутии Айсен Николаев перечислил в Республиканский фонд «Победа-75» 100 тысяч рублей личных средств и обратился с призывом принять участие в сборе средств в фонд «Победа-75»:

2020 год – это важная дата для нашей страны, для нашей памяти. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне! Нет такой семьи, в которой эта страшная война не оставила бы раны, огромного горя от потери близких, и чувства великой гордости за их подвиг. И мой дед Андрей Титович Титаров воевал, сражался под Сталинградом, был пулеметчиком 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта.

Вот уже 75 лет Великая Победа – яркий пример консолидации общества, пример великого патриотизма граждан нашей страны. Пример, как нужно любить свою страну, свою Родину. Пример жертвенности и героизма хранит память нашего народа.

«Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В то, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но все же, все же, все же…»

Эти строки написал поэт-фронтовик Александр Твардовский. Да, нет нашей вины, но есть наша память, наша честь, наше уважение к истории страны, к людям, которые воевали за нас с вами. На фронте и в тылу, в котором, отдавая все силы для Победы, работали старики, женщины, дети.