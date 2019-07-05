Глава Якутии открыл многофункциональный спортивный зал в селе Бетюнцы

В рамках VII Спортивных игр народов Якутии 4 июля в селе Бетюнцы Амгинского района состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного зала для адаптивных видов спорта имени Владимира НЕВЕРОВА. Со знаменательным событием жителей наслега поздравил руководитель республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Как отметил глава Якутии, это первый в республике специализированный спортивный зал для адаптивных видов спорта. В здании общей площадью свыше 1 300 кв. метров предусмотрено все для того, чтобы маломобильные граждане занимались различными видами спорта — борцовский и тренажерный залы, душевые, медкабинет и раздевалки, пандусы и подъемники.

«Символично, что первый специализированный спортивный зал для адаптивных видов спорта открывается в сельской местности. Это говорит о том, что у нас в республике заботятся обо всех жителях. Важно, чтобы люди, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находили в себе мужество, стойкость и выступали на таких больших соревнованиях», — сказал Айсен Николаев.

В селе Бетюнцы в рамках подготовки к VII Спортивным играм народов Якутии отремонтировали дорогу до районного центра — соответствующее поручение дал в марте текущего года глава Якутии в ходе визита в Амгинский улус. Кроме того, в сентябре сдаётся в эксплуатацию новое задние школы на 220 учебных мест.

Отметим, что VII Спортивные игры народов Якутии проходят с 3 по 8 июля в Амгинском районе. В эти дни в 16 видах спорта будут состязаться около 2,5 тысяч спортсменов из 34 муниципальных образований республики. Впервые в истории Игр в программу включены адаптивные виды, в которых примут участие 244 спортсмена.