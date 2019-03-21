Глава Якутии отказался от золотых часов

Глава республики Айсен Николаев планирует отказаться от закупки золотых часов, которые сегодня являются обязательным приложением к грамоте главы Якутии. Как стало известно ЯСИА, проект соответствующего распоряжения уже подготовлен и будет подписан в ближайшее время.

Вместо золотых часов награжденным грамотой главы Якутии будет вручаться серебряный нагрудный знак. Как пояснили в администрации, это делается в целях оптимизации расходов, а также придания строгости, лаконизма и эстетики, присущих государственным наградам. Ориентировочная цена одного нагрудного знака составит около 3 тысяч рублей.

Напомним, сейчас обязательным приложением к грамоте главы Якутии являются золотые наручные часы. Средняя стоимость зависит от веса, в 2018 году она составила 51700 рублей (мужские) и 26500 рублей (женские). Каждый год грамотой главы награждается порядка 180 человек, а на покупку из бюджета республики расходуется несколько миллионов рублей. В связи с этим традиция вручать в качестве приложения золотые часы неоднократно подвергалась критике.