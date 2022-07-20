Глава Якутии: от паводка пострадали дома 1663 человек

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел совещание по ликвидации последствий дождевого паводка в Верхоянском районе.

В зону подтопления попали 11 населённых пунктов, пострадало 350 частных домов, 118 многоквартирных домов. В общей сложности в этих домах проживают 1663 человека. Пострадали также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Правительственная комиссия работает по определению фактического ущерба, завершили подсчёт в 6 населённых пунктах , работы продолжаются.

Сейчас необходимо работать оперативно и слаженно, чтобы в кратчайшие сроки провести все восстановительные работы.