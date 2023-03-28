Глава Якутии: Освоение новых месторождений принесет пользу в экономике Якутии

Провел рабочую встречу с Генеральным директором АО «Атомредметзолото» Владимиром Николаевичем Верховцевым и его первым заместителем Алексеем Иннокентьевичем Шеметовым. В ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего развития работы компании в Якутии.

Освоение новых месторождений в Якутии позволит расширить добычу стратегически важного для России металла — урана. Это принесет пользу экономике Якутии, позволит создать новые рабочие места. Отрадно, что компания уже сейчас активно участвует в социально-экономическом развитии Алданского района.

Также рассмотрели работу Эльконского ГМК по комплексному изучению и освоению месторождений Эльконского месторождения урана и золота.