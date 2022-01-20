Глава Якутии оценил финансово-хозяйственную деятельность АЭБ

В течение последних трёх лет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО показывает устойчивую финансовую динамику прибыльности. По итогам 2021 года Банком не только достигнуты основные финансовые показатели, но и запущен крупный социальный проект «Карта жителя Якутии».

Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам 2021 года и планы на 2022 год рассмотрел 20 января глава Якутии Айсен Николаев.

«С учётом макроэкономической среды, которая сегодня складывается, считаю, что планы финансово-хозяйственной деятельности Банка на 2022 год должны быть достаточно консервативными. Но есть ряд вопросов, которые требуют решения на уровне правительства республики, в том числе, связанные с более активным продвижением «Карты жителя Якутии», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава отметил, что Банк активно участвует в ряде республиканских программ и в реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, приоритетных национальных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги», обеспечивает развитие социальной инфраструктуры.

В настоящее время с участием АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в республике ведётся строительство трёх детских садов: на 75 мест в Амгинском и Усть-Алданском улусах, на 90 мест в Таттинском улусе, на днях введён детский сад на 240 мест в Олёкминске.

Кроме того, Банк участвует в строительстве психоневрологического диспансера на 200 мест в Олёкминске, поликлиники в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, школы на 220 мест в с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса.

Как сообщил Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов, в настоящее время Банк обслуживает более 120 тысяч розничных и около 4 тысяч корпоративных клиентов. Занимает высокие позиции по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства с долей 30%. По программе кредитования «Дальневосточная ипотека» занимает третье место по объёму предоставленных средств по Якутии и пятое место на Дальнем Востоке.

Международный журнал Forbes включил Алмазэргиэнбанк в рейтинг «100 надежных российских банков – 2021», а Fitch Ratings повысил рейтинг его устойчивости.

Большое внимание АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уделяет развитию человеческого капитала, повышению квалификации сотрудников, модернизации системы корпоративного обучения.

В 2022 году Банк продолжит работу по строительству своей экосистемы с помощью развития дочерних структур, выстраивания партнерских программ и проектов, улучшению качества предоставления услуг для населения. Большая работа также начнётся по разработке новой Стратегии развития Банковской Группы на период до 2033 года.