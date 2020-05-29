Глава Якутии объяснил, как будут проходить ысыахи
Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел очередное совещание по эпидемиологической ситуации с главами городских округов и районов.
Ил Дархан отметил, что в республике наблюдается рост суточного числа заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Показатель коэффициента распространения коронавируса в некоторые дни равнялся 2, сегодня он достиг 4. При этом для поэтапного снятия ограничений коэффициент должен быть равен 1 или меньше. В связи с этим, подчеркнул он, о послаблениях говорить рано, напротив, режим повышенной готовности продлится, а в ряде населенных пунктов по просьбе глав будет введен режим полной самоизоляции. Речь идет о Намском и Мегино-Кангаласском районах.
«Ситуация с коронавирусом остается в Якутии напряженной, поэтому о снятии ограничительных мер в населенных пунктах, где действует режим полной самоизоляции, сейчас не может идти речи. Мы должны добиться неукоснительного исполнения всех ограничительных мер. Установленные ограничения, в том числе по режиму полной самоизоляции, достаточны для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции», – обратился Николаев к главам.
Ситуация в населенных пунктах, в частности, в Якутске, добавил он, показывает, что несоблюдение в полном объеме ограничительных мер и санитарных норм со стороны организаций и граждан приводит к негативным последствиям.
Айсен Николаев напомнил, что в столице республики в 29, 30, 31 мая объявлены днями санитарной обработки и дезинфекции для сокращения рисков заражения в общественных местах, объектах торговли, транспорта. Такие дни также сейчас проходят в Намском улусе.
«Надо понимать, что это не массовые субботники с участием жителей, как некоторые пытаются это представить, а именно санитарная обработка со строгим соблюдением правил поведения», – пояснил глава.
По словам Ил Дархана, в последние дни поступает много вопросов по организации Ысыахов. Он отметил, что главам муниципалитетов необходимо принять решение самостоятельно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации на местах.
При этом рекомендуется провести национальный праздник после 21 июня, а последней датой, когда можно будет организовать Ысыах, будет 28 июня.
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