Глава Якутии объяснил, как будут проходить ысыахи

Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел очередное совещание по эпидемиологической ситуации с главами городских округов и районов.

Ил Дархан отметил, что в республике наблюдается рост суточного числа заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Показатель коэффициента распространения коронавируса в некоторые дни равнялся 2, сегодня он достиг 4. При этом для поэтапного снятия ограничений коэффициент должен быть равен 1 или меньше. В связи с этим, подчеркнул он, о послаблениях говорить рано, напротив, режим повышенной готовности продлится, а в ряде населенных пунктов по просьбе глав будет введен режим полной самоизоляции. Речь идет о Намском и Мегино-Кангаласском районах.

«Ситуация с коронавирусом остается в Якутии напряженной, поэтому о снятии ограничительных мер в населенных пунктах, где действует режим полной самоизоляции, сейчас не может идти речи. Мы должны добиться неукоснительного исполнения всех ограничительных мер. Установленные ограничения, в том числе по режиму полной самоизоляции, достаточны для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции», – обратился Николаев к главам.

Ситуация в населенных пунктах, в частности, в Якутске, добавил он, показывает, что несоблюдение в полном объеме ограничительных мер и санитарных норм со стороны организаций и граждан приводит к негативным последствиям.

Айсен Николаев напомнил, что в столице республики в 29, 30, 31 мая объявлены днями санитарной обработки и дезинфекции для сокращения рисков заражения в общественных местах, объектах торговли, транспорта. Такие дни также сейчас проходят в Намском улусе.

«Надо понимать, что это не массовые субботники с участием жителей, как некоторые пытаются это представить, а именно санитарная обработка со строгим соблюдением правил поведения», – пояснил глава.

По словам Ил Дархана, в последние дни поступает много вопросов по организации Ысыахов. Он отметил, что главам муниципалитетов необходимо принять решение самостоятельно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации на местах.