Глава Якутии обсудил вопросы развития северных территорий

Предложения Якутии в федеральный закон о северном завозе, строительство транспортной инфраструктуры и социальных объектов рассмотрели на встрече глава Якутии Айсен Николаев и Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания РФ Андрей Шевченко.

Глава Якутии поблагодарил членов Комитета в лице председателя за поддержку республики и всего Дальнего Востока.

«Это важно особенно сейчас, когда от развития Дальнего Востока зависит развитие всей страны. Якутия имеет огромную территорию и большой промышленный потенциал, которые требуют наличие соответствующей инфраструктуры, от транспортной и энергетической до социальной. Это железная дорога, мосты, дороги», – сказал Айсен Николаев.

Как отметил Андрей Шевченко, предложения республики будут отражены в законопроекте о северном завозе. «Совместно мы выработаем необходимые решения, которые войдут в законопроект и помогут социально-экономическому развитию региона», – сказал он.

Рабочая группа по разработке законопроекта находится в Якутске в полном составе, ранее представители Комитета и Минвостокразвития России посетили объекты транспортной инфраструктуры в Якутске и Нижнем Бестяхе.