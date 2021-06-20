Глава Якутии обсудил с Министром экономики РФ ключевые инвестпроекты региона

В Москве состоялась рабочая встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Центральной темой встречи стали вопросы, касающиеся механизмов отбора инфраструктурных проектов для предоставления регионам бюджетных кредитов на их реализацию.

Глава республики представил перечень важнейших для Якутии инвестиционных проектов и предложил министру рассмотреть возможность их включения в список претендентов на получение бюджетных кредитов. Помимо этого, стороны обсудили возможность изменения схемы финансирования строительства Якутского республиканского онкологического диспансера с целью ускорения ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, анонсировал новый механизм развития субъектов — инфраструктурные бюджетные кредиты. Они будут выдаваться регионам по ставке не более 3% годовых и сроком погашения — до 15 лет. Использование средств инфраструктурных кредитов открывает субъектам РФ новые возможности для реализации масштабных проектов и социальных программ, нацеленных на повышение качества жизни в регионах.