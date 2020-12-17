Глава Якутии обсудил с активистами ОНФ важнейшие вопросы

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 16 декабря в режиме видеоконференцсвязи провёл встречу с активистами регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ».

Айсен Николаев в лице участников встречи выразил благодарность всем представителям регионального отделения Общероссийского народного фронта за инициативную и плодотворную работу, позволяющую руководству республики вовремя выявлять проблемные вопросы в деятельности исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, организаций, предприятий и оперативно их решать.

В этом году активисты ОНФ оказали неоценимую поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. В рамках различных акций молодёжный блок ОНФ и его неравнодушные активисты провели огромную работу: волонтёры принимали заявки в колл-центрах, оказывали помощь в обеспечении медицинских работников средствами индивидуальной защиты, людям, находящимся на самоизоляции, доставляли продукты питания и хозяйственные товары.

В октябре текущего года в селе Маар Нюрбинского улуса благодаря инициативе активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта открылся аптечный киоск. До этого жители были вынуждены ездить за лекарствами в районный центр, расположенный в 40 км от села. Айсен Николаев отметил, что каждое такое решение, направленное на улучшение качества жизни людей, повышает уровень доверия к власти.

«Сегодня между органами государственной власти и активистами ОНФ сложилось открытое и эффективное сотрудничество. Благодаря активистам в республике ведутся постоянный мониторинг и контроль за эффективностью реализации национальных проектов, экологической безопасностью, соблюдением прав граждан», – подчеркнул Айсен Николаев.

В ходе встречи представители Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» озвучили главе ряд актуальных для социально-экономического развития республики вопросов.

Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Валерий ЛЮТЫЙ коснулся социальной поддержки ветеранов боевых действий, в частности, он предложил освободить данную категорию граждан от транспортного налога или налога на имущество. Айсен Николаев предложил подготовить соответствующую инициативу для внесения на рассмотрение региональной налоговой комиссии.

Сопредседатель регионального общественного движения Алексей ЛАПТЕВ представил итоги общественного мониторинга качества дорожных работ, проводимых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на объектах улично-дорожной сети города Якутска, на участках федеральных трасс «Вилюй», «Лена», «Колыма», республиканских дорог «Нам», «Умнас», «Таатта». Он также внёс предложение о включении в состав Республиканского оперативного штаба по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представителей регионального отделения ОНФ.

Айсен Николаев отметил, что контроль, проводимый активистами ОНФ, очень помогает в работе по реализации национального проекта. «Итоги социологических опросов, проводимых среди населения республики, показывают, что якутяне хорошо осведомлены о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Считаю, что это показатель и вашей работы, когда вы проводите контроль, призываете к ответу за некачественное проведение дорожных работ подрядных организаций, муниципалитетов, население об этом информируется и тоже начинает проявлять гражданскую ответственность», – подчеркнул он.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Людмила Цой подняла вопрос качественного медицинского обслуживания в образовательных организациях республики. Она сообщила, что в школах ряда районов положительно решается вопрос обеспечения медицинскими работниками. Глава республики предложил после детального изучения лучших районных практик по обеспечению школ фельдшерами, распространить их на территории всего региона.

Александр СОЛОВЬЁВ озвучил вопрос, связанный с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, в частности, об увеличении объёмов субсидирования, выделяемых муниципалитетам на эти цели из государственного бюджета республики.

Координатор Молодёжки ОНФ регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» Дмитрий Паньков рассказал о проделанной работе в 2020 году. Он отметил, что в текущем году команда молодёжи ОНФ организовало 59 акций различной направленности, в которых приняли участие свыше полутора тысяч человек. Молодежь оказывала адресную помощь нуждающимся категориям граждан, проводила патриотические и экологические акции.

По итогам встречи Айсен Николаев поблагодарил лидеров Общероссийского общественного движения за активную гражданскую позицию, тесное взаимодействие с жителями республики. Он также призвал активистов ОНФ продолжать проводить разъяснительную работу с населением по всем направлениям жизнедеятельности региона. «Очень важно, чтобы жители сами подключались к решению проблемных вопросов, контролировали те или иные сферы нашей жизни. В настоящее время граждане начинают понимать, что решение волнующих их вопросов во многом зависит не только от президента страны, главы республики, а от их гражданской активности. Уверен, что при поддержке регионального отделения ОНФ актуальные для региона вопросы будут решаться ещё эффективнее», – резюмировал по итогам встречи глава Якутии.