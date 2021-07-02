Глава Якутии обсудил ход реализации энергосервисных контрактов с руководством ПАО «Русгидро»

Глава Якутии Айсен Николаев 2 июля провёл рабочую встречу с первым заместителем генерального директора ПАО «Русгидро» Романом Бердниковым.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с ходом реализации энергосервисных контрактов, по которым ПАО «Русгидро» обеспечивает актуализацию и модернизацию электросетевого комплекса изолированных и отдалённых посёлков республики. В ближайшие годы в северных районах республики запланировано строительство шести электростанций нового типа с использованием альтернативных источников энергии.

«Это первый важный прецедент в стране, когда мы идём по реализации энергосервисных историй. Глава региона уделяет пристальное внимание данному вопросу, это важный проект как для Республики Саха (Якутия), так и для ПАО «Русгидро», — отметил Роман Бердников.

Стороны также затронули вопросы по совершенствованию деятельности энергетических предприятий региона, входящих в Группу «Русгидро», созданию единой тепловой компании на территории города Якутска, консолидации электросетевого комплекса республики.