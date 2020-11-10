Глава Якутии обозначил новые задачи по борьбе с COVID-19

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 10 ноября в режиме видеоконференцсвязи провёл очередное совещание с главами муниципальных образований и городских округов по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Айсен Николаев отметил, что с 5 ноября в республике ежедневно подтверждается более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. За последнюю декаду октября заболеваемость по республике составила 205 случаев на 100 тысяч населения, по данному показателю Якутия находится на 14 месте среди субъектов РФ. При этом количество проводимых тестов в республике постоянно увеличивается. Так, за прошедшую неделю в республике проведено свыше 40 тыс. анализов.

Глава также сообщил, что по данным Минздрава республики и Управления Роспотребнадзора по РС (Я), эпидситуация остаётся напряженной в городе Якутске, в Алданском, Анабарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нерюнгринском, Мирнинском, Оймяконском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Из-за вспышек заболевания в домах интернатах осложнилась ситуация в Нюрбинском и Олёкминском районах.

В республике также наблюдается увеличения числа тяжёлых случаев. На сегодняшний день в реанимации находятся 120 пациентов, из них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Заполняемость коек составляет 82%. Наибольшая заполняемость койко-мест наблюдается в Ленской, Мегино-Кангаласской, Мирнинской, Момской, Нюрбинской, Таттинской и Хангаласской центральных районных больницах.

Говоря о задачах на предстоящую неделю, Айсен Николаев обозначил важность снижения тяжёлых случаев заболеваемости и летальности. Главам муниципальных образований и городских округов поручено постоянно находиться на связи с главными врачами центральных районных больниц, своевременно решать вопросы по обеспечению стационаров лекарственными медикаментами и средствами индивидуальной защиты, обеспечивать раннюю госпитализацию лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Оперативно содействовать маршрутизации проб анализов на исследования, а также поставок кислородного оборудования и медикаментов в стационары.

Минздраву поручено усилить консультативную помощь врачам районных больниц по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с использованием средств телемедицины.

Ил Дархан отметил, что в его адрес от жителей республики продолжают поступать жалобы по лекарственному обеспечению, но если на прошлой неделе жалобы касались отсутствия лекарств в аптеках, то сейчас они касаются высоких цен на лекарства.

«Прошу глав районов совместно с Росздравнадзором, Госкомцен, контрольно-надзорными органами постоянно мониторить цены на лекарства в аптеках и не допускать их необоснованного завышения», — подчеркнул Айсен Николаев.

Учитывая, что с понедельника 60% школ республики возобновили учебный процесс после осенних каникул, а в 40% школ учёба начнется со следующей недели, главам муниципалитетов поручено со всей ответственностью подойти к формату обучения, исходя из реальной ситуации по отдельно взятым населённым пунктам и школам. Во всех школах должны строго соблюдаться все ограничительные меры, дети с признаками ОРВИ не должны допускаться к очным занятиям, обязательно должна проводиться термометрия, дезинфекция, в классах должно соблюдаться максимальное дистанцирование.

В ходе совещания об эпидемиологической ситуации на местах и принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией доложились главы Горного, Таттинского и Олёкминского районов.

Глава Горного улуса Никита АНДРЕЕВ сообщил, что в настоящее время в районе имеется 69 человек с подтверждёнными анализами на COVID-19. На стационарном лечении находятся 26 пациентов, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ. Врачи и медперсонал центральной районной больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. В аптечных сетях имеется достаточный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ сообщил, что на сегодня в улусе имеется 99 больных с коронавирусной инфекцией, из них 24 человека проходят лечение в инфекционном отделении. Анализы на выявление инфекции проводятся методом ИФА и ИХА, на подтверждение пробы отправляются в город Якутск, а в период ледостава в село Майя Мегино-Кангаласского улуса. В районе имеется запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов на два месяца.

И.о главы Олёкминского района Николай КУЗНЕЦОВ сообщил, что на сегодня в районе имеется 74 больных, из них 9 человек находятся на стационарном лечении, 65 — на амбулаторном. Вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга БАЛАБКИНА напомнила главам муниципальных образований и городских округов, что на территории республики продолжает действовать режим повышенной готовности, который по своему содержанию приравнен режиму пред ЧС.