Глава Якутии о выявлении и минимизации коррупционных рисков

Органы государственной власти и местного самоуправления республики должны повысить эффективность деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Об этом речь шла на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РС (Я) под председательством главы Якутии Айсена Николаева.

При осуществлении анализа и проверок справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц должен быть исключен формальный подход. По каждому выявленному факту обязаны инициировать проведение проверки в соответствии с федеральным законом. Также органы власти должны обеспечить надлежащую проверку граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы.

«Всем руководителям органов государственной власти и местного самоуправления необходимо выстроить системную работу по выявлению и минимизации коррупционных рисков», — сказал Глава республики.

Как отметил Айсен Николаев, противодействие коррупции возможно при должной организации ведомственного внутреннего финансового контроля и аудита во всех органах власти, реализующих в том числе национальные проекты и федеральные программы.

Руководитель региона поручил администрации главы и правительства РС (Я), департаменту местного самоуправления совместно с управлением при главе РС (Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений проанализировать исполнение антикоррупционного законодательства в муниципальных районах и городских округах, в частности ФЗ№ 131 в части осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий на осуществление мер по противодействию коррупции.

Глава республики предложил заслушивать отчеты глав муниципальных районов и городских округов о деятельности по противодействию коррупции, выявленных нарушениях в сфере антикоррупционного законодательства, на Совете муниципальных образований РС (Я) – ассоциации межмуниципального сотрудничества.