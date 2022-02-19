Глава Якутии о вырубке лесов Амги

В ходе прямого эфира Глава республики Айсен Николаев дал разъяснение по информации о вырубке лесов в Амге. «Вдоль реки, в красивейших местах Амги леса не будут вырубаться. На данный момент у одной компании есть разрешение вырубки леса на 34 гектара», — отметил он. Как объяснил Айсен Николаев, территория вырубки находится в 30 км от реки Амги, 5 км от трассы. «Территория находится в верховье Амги, в Алданском районе. По закону разрешена вырубка леса не больше 1,5%», – добавил Глава Якутии @aisen_nikolaev.