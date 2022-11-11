Глава Якутии о восстановлении г.Кировское в ДНР

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Якутяне вносят свой вклад в становление мирной жизни в городе Кировское Донецкой Народной Республики. Наши земляки помогают восстанавливать город от последствий обстрелов украинских неонацистов. Работа не из легких, но наши справляются.

Сегодня я встретился с рабочей группой республики в городе Кировское. Благодаря их усилиям, мы выполнили свои планы по восстановлению 31 объекта города. На встрече обсудили итоги работы и дальнейшие планы по работе с Кировским. С большой гордостью вручил членам рабочей группы государственные награды Донецкой Народной Республики. А самая большая награда – это, конечно же, благодарность жителей города.