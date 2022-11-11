11.11.2022
22:33
83
Якутия
Глава Якутии о восстановлении г.Кировское в ДНР
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev
Якутяне вносят свой вклад в становление мирной жизни в городе Кировское Донецкой Народной Республики. Наши земляки помогают восстанавливать город от последствий обстрелов украинских неонацистов. Работа не из легких, но наши справляются.
Сегодня я встретился с рабочей группой республики в городе Кировское. Благодаря их усилиям, мы выполнили свои планы по восстановлению 31 объекта города. На встрече обсудили итоги работы и дальнейшие планы по работе с Кировским. С большой гордостью вручил членам рабочей группы государственные награды Донецкой Народной Республики. А самая большая награда – это, конечно же, благодарность жителей города.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.11.2022
0
43
11.11.2022
0
81
11.11.2022
0
129
11.11.2022
0
134
11.11.2022
0
310
11.11.2022
0
100
11.11.2022
0
83
11.11.2022
0
278
11.11.2022
0
306
11.11.2022
0
440
11.11.2022
0
334
11.11.2022
0
583
11.11.2022
0
545
11.11.2022
0
200
11.11.2022
0
231
11.11.2022
0
155
11.11.2022
0
598
11.11.2022
0
393
11.11.2022
0
182
11.11.2022
0
202
11.11.2022
0
186
11.11.2022
0
184
11.11.2022
0
172
11.11.2022
0
855
11.11.2022
0
170
11.11.2022
0
460
11.11.2022
0
752
11.11.2022
0
608
11.11.2022
0
1519
11.11.2022
0
320
11.11.2022
0
242
11.11.2022
0
278
11.11.2022
0
255
11.11.2022
0
577
11.11.2022
0
3159
11.11.2022
0
1786
11.11.2022
0
958
11.11.2022
0
859
11.11.2022
0
359
11.11.2022
0
2517
11.11.2022
0
614
11.11.2022
0
359
11.11.2022
0
2012
11.11.2022
0
801
11.11.2022
0
350
11.11.2022
0
272
11.11.2022
1
1655
11.11.2022
0
1644
11.11.2022
0
1649
11.11.2022
0
12406
11.11.2022
1
1307
11.11.2022
0
819
10.11.2022
0
4607
10.11.2022
0
427
10.11.2022
0
413
10.11.2022
0
1195
10.11.2022
0
604
10.11.2022
0
546
10.11.2022
0
2117
10.11.2022
0
563
10.11.2022
0
804
10.11.2022
0
1708
10.11.2022
1
4457
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
97885
08.11.2022
0
64639
08.11.2022
0
36122
05.11.2022
2
23631
05.11.2022
3
14856
08.11.2022
0
10861
06.11.2022
0
10766
08.11.2022
0
10717
09.11.2022
0
9167
08.11.2022
0
9149
Добавить комментарий