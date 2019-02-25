Глава Якутии о спасении пропавших мужчин в Анабаре

Глава Якутии Айсен Николаев поделился в своем Instagram подробностями спасения пропавших мужчин из Юрюнг-Хая:

«Вчера, в воскресенье, в 16.20 часов в Службу спасения Республики Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что накануне из села Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса в село Сындасско Красноярского края на трёх снегоходах выехали шесть жителей.

Во время следования началась пурга, в итоге до конечного пункта назначения доехал только один снегоход с двумя пассажирами.В 17.30 один из пассажиров второго снегохода вышел на связь и пояснил, что снегоход сломался, он блуждает, потерял своего напарника и пешком пошел в сторону Юрюнг-Хая.

В 18.00 часов его обнаружили и доставили в село. В этот же день были обнаружены еще двое человек. Двух последних потерявшихся обнаружили буквально недавно.

Это фотография двух спасённых жителей Юрюнг-Хаи – Егора Васильева (слева) и Михаила Баишева. Когда сломался снегоход, они пошли пешком в сторону Юрюнг-Хаи, Егор Васильев шёл впереди, его друг Михаил – сзади. Через какое-то время Егор оглянулся и не увидел своего товарища. Очень долго искал его, но так и не смог найти. От места, где заметил пропажу, начал оставлять метки. По ним сегодня быстро нашли Михаила Баишева. Михаил рассказал, что спал в снегу три раза, полностью закапываясь в снег, поэтому не получил обморожений.

Отмечу высокопрофессиональные действия якутских спасателей. На месте оперативно был организован штаб местного звена РСЧС во взаимодействии с МВД, пожарной частью и администрацией Анабарского улуса. Поисками наземным способом занимались спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре спасателя из Якутского аэромобильного отряда. Сегодня на поиски дополнительно вылетели спасатели Службы спасения Якутии.Поиски осложнялись погодными условиями: ночью мела метель, шел обложной снег, порывы ветра достигали до 20 метров в секунду.

Поздравляю всех жителей республики с радостной вестью! Для нас важна каждая спасённая жизнь. Благодарю вас, друзья, за сочувствие и слова поддержки.»

Подписчики Айсена Николаева отметили стойкость и мужество жителей северных районов.