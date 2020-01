Глава Якутии о семье, любви и рыбалке

View this post on Instagram

Новогодние праздники лучше всего проводить дома с семьей. Именно в эти дни я могу себе позволить провести время в кругу самых близких мне людей. Сегодня с супругой съездили к друзьям в Хангаласский улус. Были на рыбалке на нашей великой реке Лена. В этот день она была щедрой и одарила нас достойным уловом. Проводите больше времени с близкими людьми, цените моменты когда вы вместе! Желаю, чтобы в каждой семье всегда царили любовь, взаимопонимание и, конечно же, счастье! #Якутия #СахаСирэ #Семья #Рыбалка