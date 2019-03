Глава Якутии о резонансном преступлении: незаконную миграцию организуют местные жители

View this post on Instagram

Произошедшее в Якутске в ночь на 17 марта циничное преступление всех нас потрясло. Жительницу Якутска, одинокую мать, возвращавшуюся домой к дочери, во дворе дома силой затолкали в машину, увезли и изнасиловали. Правоохранительные органы сработали оперативно, все трое подозреваемых задержаны по горячим следам. Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии. Якутия – многонациональная республика, здесь проживает более 120 национальностей. Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была. Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор. Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником — незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин. Сегодня я провел ряд личных встреч: с министром внутренних дел Владимиром Прокопенко, начальником УФСБ Алексеем Пахомовым, представленным на должность прокурора республики Олегом Нарковским, главой города Якутска Сарданой Авксентьевой. Обсудили вопросы незаконной миграции, разжигания межнациональной розни. Дал ряд поручений по пресечению незаконной предпринимательской деятельности – источника и рассадника преступности. Вместе с тем мы должны понимать, что незаконную миграцию организуют и способствуют ее распространению местные жители. Надо начинать с себя, действовать законными экономическими методами.