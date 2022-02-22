22.02.2022
15:15
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Политика

Глава Якутии о признании ДНР и ЛНР

Глава Якутии Айсен Николаев высказал свое мнение о решении президента России Владимира Путина признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР в своем телеграм-канале.

Защитить Отечество, мир на планете, прийти на помощь людям – это те традиции, которые объединяют наше государство. И именно исходя из этих ценностей вчера наш Президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Я считаю, что это очень правильное и важное решение, потому что защита Отечества и обеспечение мира на наших границах – это священный долг.

Фото: Андрея Сорокина, соцсети
Источник: @Aisen_Nikolaev
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