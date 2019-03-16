Глава Якутии о первом дне Кубка Мира

Сегодня в Якутске начались состязания Кубка мира по вольной борьбе. В нем принимают участие восемь сильнейших сборных мира: России, Японии, Турции, Кубы, США, Ирана, Монголии, Грузии.

Глава Якутии Айсен Николаев пришёл ВЦСП «Триумф», где в 11.00 часов утра начались соревнования первого круга.

В своём Instagram Айсен Николаев подчеркнул, что Кубок мира по вольной борьбе является огромным по значимости событием для всех любителей спорта.

«Многие якутяне с нетерпением ждали этот день, готовились заранее – покупали билеты, «подбивали» свои рабочие графики, чтобы своими глазами увидеть эту спортивную феерию. А для тех, кто не сможет лично побывать на Кубке мира – организована прямая трансляция на федеральных и местных телеканалах», – написал глава.

Якутию в соревнованиях представляют два спортсмена – Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин.

«Молодые люди выступают в разных весовых категориях, у них есть все шансы на победу. Сегодня утром в первой командной схватке Россия -Куба наш Арыйан Тютрин задал победный почин, и Россия победила!» – поделился своей радостью Ил Дархан.

Айсен Николаев призвал якутян поддержать не только наших спортсменов, но и гостей турнира.

«Ведь мы – хозяева соревнований. И только от нас с вами зависит, как они пройдут, какое впечатление останется у участников и гостей Кубка. Мы – жители севера, всегда славились своим гостеприимством, умением поддержать в трудную минуту и порадоваться настоящим спортивным успехам. Уверен – победят сильнейшие», – подчеркнул глава Якутии и пожелал всем спортсменам удачи.

Фото Правительства Якутии