Со следующей недели алданские дети начнут учиться очно

Глава Якутии Айсен Николаев сообщает в своем тгк @Aisen_Nikolaev о ситуации с коронавирусом в Алданском районе:

— Работаю в Алданском районе. Провел совещание оперативного штаба по эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что в последнюю неделю в районе выявляется большое количество новых случаев болезни, количество госпитализаций остается стабильным. Всего в стационарах района лечение проходят 15 человек, из них 4 подключены к аппаратам ИВЛ. Поручил держать на постоянном контроле наличие тестов и лекарств, а также усилить темпы ревакцинации, особенно среди работников промышленных предприятий.

Со следующей недели в Алданском районе дети начнут учиться очно.