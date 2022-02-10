10.02.2022
18:24
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Якутия

Со следующей недели алданские дети начнут учиться очно

Глава Якутии Айсен Николаев сообщает в своем тгк @Aisen_Nikolaev о ситуации с коронавирусом в Алданском районе:

— Работаю в Алданском районе. Провел совещание оперативного штаба по эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что в последнюю неделю в районе выявляется большое количество новых случаев болезни, количество госпитализаций остается стабильным. Всего в стационарах района лечение проходят 15 человек, из них 4 подключены к аппаратам ИВЛ. Поручил держать на постоянном контроле наличие тестов и лекарств, а также усилить темпы ревакцинации, особенно среди работников промышленных предприятий.

Со следующей недели в Алданском районе дети начнут учиться очно.

Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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