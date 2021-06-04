04.06.2021
19:44
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Происшествия

Глава Якутии о ЧС в Нюрбинском районе

Как сообщает глава Якутии Айсен Николаев, в Нюрбинском районе сейчас работает авиация МЧС России и сотрудники Якутлесресурса и Авиалесоохраны. Поручил правительству Якутии в ближайшее время провести заседание КЧС республики для принятия более активных действий по тушению пожара.

Пожар в 4 км от села Маар тушит авиация МЧС

ЧС в Якутии: два села будут эвакуированы
Фото: Минэкологии Якутии
Источник: Якутия24
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