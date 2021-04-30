Глава Якутии недоволен

Для развития сельскохозяйственной отрасли региона необходимо уходить от архаичного понимания вопроса и применения устаревших методов работы. Сегодня в сельском хозяйстве нужны новые подходы не только для решения глобальных задач, но и для повышения доходов и уровня жизни селян. Такую задачу перед региональным правительством и профильным министерством поставил глава республики Айсен Николаев.

Стратегические задачи развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса республики рассмотрены 30 апреля на совещании у главы Якутии. Айсен Николаев обратил внимание участников совещания на ключевые проблемы и возможные точки роста сельскохозяйственной отрасли республики. Ил Дархан озвучил, что реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства в регионе проводится не очень эффективно.

Глава подчеркнул, что главная цель поддержки и развития сельского хозяйства – это обеспечение занятости и повышения уровня жизни на селе, создание необходимых условий для того, чтобы люди могли заниматься сельским хозяйством и развиваться в данном направлении.

В этой связи министерству сельского хозяйства поручено предметно рассмотреть существующую в отрасли проблематику и разработать конкретные подходы и механизмы в реализации региональной политики в области сельского хозяйства. «Несмотря на то, что за последние годы сельскохозяйственная отрасль республики начинает показывать неплохие цифры, стабильного роста всё же не наблюдается. Нам надо переходить на стратегию устойчивого роста, а без новых подходов эту задачу не решить. Сельское хозяйство должно стать высокорентабельной отраслью экономики», — подчеркнул глава региона.

Для достижения этой амбициозной задачи требуется выработка новых подходов и методов, направленных на увеличение объёмов производства, организацию рынка сбыта, расширение географии поставок, получения селянами и сельхозтоваропроизводителями дополнительных доходов. В том числе следует сконцентрироваться на наращивании объёмов выпуска продукции, отличающейся высокими вкусовыми качествами, пищевой и энергетической ценностью, которые регион мог бы продвигать на российские и мировые рынки.

В завершении совещания Ил Дархан подчеркнул, что без выработки эффективных решений, достойного результата в сфере развития сельского хозяйства ждать не приходится, поэтому необходимо следовать долгосрочной стратегии развития и добиваться реальных результатов и высоких производственных показателей.