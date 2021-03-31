31.03.2021
21:28
195
Якутия
Глава Якутии не одобряет
В Якутии готовится указ о сроках весенней охоты. Об этом сообщил глава региона во время эфира передачи «Прямой разговор».
«Указ готовится и будет подписан. Не думаю, что какие-то ограничения по срокам весенней охоты будут вводится. Другой вопрос, что некоторые под видом охоты на подсадную утку выезжают на просто охоту. Не советовал бы так делать, это не правильно», — сказал Айсен Николаев.
Глава отметил, что сроки на подсадную утку начинаются раньше и некоторые этим пользуются.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.03.2021
21
31.03.2021
59
31.03.2021
189
31.03.2021
346
31.03.2021
442
31.03.2021
124
31.03.2021
130
31.03.2021
253
31.03.2021
689
31.03.2021
120
31.03.2021
198
31.03.2021
118
31.03.2021
141
31.03.2021
792
31.03.2021
168
31.03.2021
172
31.03.2021
526
31.03.2021
286
31.03.2021
558
31.03.2021
419
31.03.2021
1989
31.03.2021
830
31.03.2021
131
31.03.2021
442
31.03.2021
547
31.03.2021
1352
31.03.2021
217
31.03.2021
289
31.03.2021
161
31.03.2021
252
31.03.2021
291
31.03.2021
637
31.03.2021
258
31.03.2021
281
31.03.2021
329
31.03.2021
273
31.03.2021
440
31.03.2021
667
31.03.2021
982
30.03.2021
256
30.03.2021
655
30.03.2021
393
30.03.2021
1415
30.03.2021
242
30.03.2021
293
30.03.2021
1396
30.03.2021
243
30.03.2021
818
30.03.2021
935
30.03.2021
556
30.03.2021
1782
30.03.2021
283
30.03.2021
280
30.03.2021
471
30.03.2021
230
ТОП НОВОСТИ
28.03.2021
10988
28.03.2021
4862
29.03.2021
2909
26.03.2021
2871
26.03.2021
2691
29.03.2021
2559
28.03.2021
2378
25.03.2021
2322
29.03.2021
2189