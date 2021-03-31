Глава Якутии не одобряет

В Якутии готовится указ о сроках весенней охоты. Об этом сообщил глава региона во время эфира передачи «Прямой разговор».

«Указ готовится и будет подписан. Не думаю, что какие-то ограничения по срокам весенней охоты будут вводится. Другой вопрос, что некоторые под видом охоты на подсадную утку выезжают на просто охоту. Не советовал бы так делать, это не правильно», — сказал Айсен Николаев.

Глава отметил, что сроки на подсадную утку начинаются раньше и некоторые этим пользуются.