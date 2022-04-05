Глава Якутии назвал первоочерёдные задачи оперштаба

Правительством РФ принят пакет мер поддержки экономики и населения в условиях санкций, куда вошли свыше 200 мероприятий. Для реализации первоочерёдных мер федерального уровня в Якутии за каждое направление члены республиканского правительства будут нести персональную ответственность. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил на заседании оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики.

«На федеральном уровне принимаются беспрецедентные меры поддержки, от занятости населения до импортозамещения для системообразующих предприятий. Наша республика активно принимает участие в их реализации, при этом нельзя останавливаться просто на направлении обращений в федеральные органы, необходимо дальше работать с непосредственными исполнителями в федеральных ведомствах, институтах развития и добиваться включения проектов республики», – сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что льготное кредитование республиканских предприятий для завоза грузов и подготовка к отопительному сезону – те задачи, которые необходимо решить в первую очередь.

Совместно с Минвостокразвития РФ будет отработан механизм льготного кредитования предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченным сроком завоза грузов, для целей закупки и доставки топлива и продукции производственно-технического назначения.

Всего в федеральный перечень системообразующих предприятий вошло 21 предприятие, в том числе 8 предприятий, осуществляющих северный завоз в республике.

Отдельное внимание на заседании оперштаба было уделено информационной безопасности. Для защиты информации, безопасного хранения данных и обеспечения стабильной работы информационных ресурсов, всем органам государственной власти и подведомственным учреждениям поручено перенести сайты на хостинг на территории страны.

Напомним, для обеспечения устойчивого развития в условиях санкций, опираясь на действующие федеральные меры, власти республики приняли пакет мер, по которому общий объём поддержки составил 14,9 млрд рублей. При этом принятый план предусматривает не только финансовую поддержку сфер экономики, но и снижение административных барьеров для предприятий.