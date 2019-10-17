Глава Якутии навестил участника ВОВ

В рамках рабочей поездки в Момский улус Глава Якутии Айсен Николаев навестил участника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Петрова.

Иван Андреевич родился 14 января 1922 года в с. Бахсы Чурапчинского улуса. В 1939 году он окончил восьмилетнюю школу в с. Кытанах, а в 1943 году был призван на фронт, где служил в пограничной части в г. Чита. В 1945 году участвовал в войне с Японией и был демобилизован в 1948 году.

Ветеран рассказал, что на протяжении всей трудовой жизни до выхода на пенсию работал инспектором управления статистики Момского района. Иван Андреевич от имени старшего поколения якутян поблагодарил Главу Якутии Айсена Николаева за намеченный курс развития республики, за поддержку жителей арктических районов, повышение ответственности руководителей муниципальных образований.

«Считаю очень правильным, что Вы с рабочей поездкой посещаете улусы и районы республики, открыто общаетесь с людьми, интересуетесь их проблемами и заботами. Вы, как настоящий руководитель, всегда стараетесь быть ближе к народу, жители республики это видят, поэтому доверяют и поддерживают Вас. Должность Главы республики требует большой ответственности и самоотдачи, поэтому желаю Вам больших успехов во благо развития нашей республики», — высказал свои пожелания Иван Андреевич Петров.

Айсен Николаев поблагодарил ветерана за напутственные слова и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни в окружении родных и близких. Он также подарил ветерану слуховой аппарат, чтобы Ивану Андреевичу было легко общаться, слушать радио и смотреть телевизор.

Иван Андреевич Петров вместе с супругой Прасковьей Никитичной воспитали четверых детей, имеют трех внуков и трех правнуков.

Он награжден орденами «За победу над Германией», «За победу над Японией», благодарственным письмом Верховного главнокомандующего И.В. Сталина «За доблестную службу».