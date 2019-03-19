Глава Якутии: Нами извне другие народы не должны командовать

Сегодня на многотысячном мероприятие против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в Якутске глава Якутии Айсен Николаев сказал следующее:

«То, что случилось, нас всех взволновало. Мы, якуты, гостеприимные, мы всегда гостей привечаем. А если кто-то не будет с нами считаться, тот будет против нас, станет нашим врагом. Такого рода инцидента не должно быть. Мы на своей земле. И недопустимо, чтобы человек, который прибыл сюда несколькими месяцами ранее, вытворял подобное. Сюда я подошел с опозданием, потому как провел совещание с руководителями УФСБ, МВД, новым прокурором. Поручил в ближайшее время всех мигрантов проверить, тех, кто нарушает закон, депортировать, закрыть предприятия, нарушающие закон. Надеюсь, что вы поддержите. Они должны платить налоги, работать по закону и соблюдать порядок. Во-вторых, мы, местные жители, иногда сами ошибаемся. Покупаем у них дешевые фрукты. Ездим на их такси. Почему не спрашиваем, есть ли у них регистрация, платят ли они налоги? Трудоустраиваем их, потому что им можно меньше платить. Мы должны сплотиться: городская, республиканская власти, местное население. Только тогда мы на своей земле будем хозяевами. Только тогда нас будут уважать. По-моему, это решаемый вопрос. Мы, якуты, освоили эту огромную землю, бок о бок жили с русским народом. И дальше будем так жить. Но нами извне другие народы не должны командовать».